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DHA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 18:29,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Kağıthane'de iş merkezinde yangın  

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Son dakika haberi: Kağıthane'de iş merkezinde yangın  

Kağıthane'de D-100 kenarında bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Talat Paşa Mahallesi Adagülü Sokak üzerinde bulunan 5 katlı iş yerinin çıktı. İşçiler binanın dış cephesinde çalışırken henüz bilinmeyen nedenle bir anda alevler çıkmaya başladı. Kısa sürede alevler binanın dış cephesini tamamen sardı. İşçiler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yan tarafta bulunan binaya alevlerin sirayet etmesi için çalışma yapan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından yükselen dumanlar, D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinin üzerini kapladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Naime Hüküm, "İki kere bu sokakta yangın tehlikesi atlattık. Burayı önlem almadan yıkmaya çalıştılar. Kaynak yaparak bir şeyleri söküyorlar ama şu 3 ev neredeyse yanacaktı. Bize bir şey olsa sorumlusu kim" dedi.

 

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