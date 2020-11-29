Son dakika haberi: Kafe tacizcisinin kimliği şoke etti! Tuvalete sürükleyip elbiselerini yırtmış

Son dakika haberi... Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığına başvuran Z.Y.(23) adlı kadın, Maltepe'de bir kafede oturdukları sırada Umut K. adlı kişinin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti.



GENÇ KIZ YAŞADIĞI KORKUNÇ ANLARI ANLATTI



Z.Y. ifadesinde, "20 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde çalıştığım kafeye gelerek akşam Maltepe'de bir kafede buluşmayı teklif etti. Saat 20.00 sularında bir arkadaşımla birlikte kafeye gittik. Yaklaşık bir saat üçümüz beraber oturduk. Arkadaşımın işi çıkmasından dolayı yanımızdan ayrıldı. U.K. ile yarım saat baş başa oturduk. Kafede hiç kimse kalmamıştı. İşyeri U.K'nın arkadaşı olduğundan çalışanlarda yoktu. Ben sonra kalkmak istedim ama o kalmam için ısrar etti. Gitmek için ayağa kalktığımda beni kendisine çekip koltuğun üzerine aldı. Ben de masada bulunan bardağı elime alarak onun kafasında parçaladım. Öfkesiyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü burada tekme tokat darp edip. cinsel saldırıda bulundu" dedi.



TUTUKLANDI



Savcılığın talimatı üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Umut K.'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



CHP'Lİ YARKADAŞ'DAN AÇIKLAMA: İNSANLIK DIŞI BİR SUÇ İŞLEMİŞ

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Umut K.'nin tutuklanmasının ardından Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır."



Yarkadaş daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Tweetimin ardından arayan CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan UK'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler." ifadelerine yer verdi.