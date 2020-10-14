Son dakika haberi: Kadir Şeker davasında verilen ceza belli oldu!

Son dakika haberi.. Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü sanıp olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.



18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet Savcısı da 16 Eylül günü görülen 3’üncü duruşmada verdiği mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep edildi.



KADİR ŞEKER DURUŞMAYA SALONA GELEREK KATILDI



4'üncü kez hakim karşısına çıkan ve daha önceki duruşmalara tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Kadir Şeker, bu kez salonda hazır bulundu. Her iki tarafın ailelerin de katıldığı duruşmada ilk olarak öldürülen Özgür Duran'ın, avukatları mütalaaya karşı savunma yapıp, 'haksız tahrik uygulanacaksa' da en alt sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti.



Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran da Kadir Şeker'in cezalandırılmasını talep etti.



Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ise, ''Kadir Şeker'e soruyorum. Neden elinde bıçakla geldin oraya? Benim 8 aydır ciğerim yanıyor. Benim oğlum gaspçı değil, satıcı değil. Benim çocuğumun yuva kurma hayali vardı. Onu da Kadir Şeker elinden aldı. Oğlum 2 gün önce rüyama girdi. 'Anne ben o çocuğa kendimi ifade edemedim. O çocuğa sor, neden bıçakla üstüme gelmiş' dedi. En ağır cezayı almasını istiyorum'' diye konuştu.



Kadir Şeker'in avukatları da mütalaaya karşı gelip, olayda kasıt olmadığını, Kadir Şeker'in şiddet görmek üzere olan bir kadına yardıma koştuğunu ve olayda da Özgür Duran'ın boynunu sıktığını belirtti.



Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadir Şeker'e 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından bu cezayı, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirdi. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.

AİLE: “KAMU VİCDANI KABUL ETMEZ, İTİRAZ EDECEĞİZ”

Yargılandığı davada “kasten adam öldürmek” indirimli olarak 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Kadir Şeker’in annesi ve babası kararı Hürriyet.com.tr’ye değerlendirdi. Anne Zeliha Şeker ‘Oğlum can kurtarmaya çalıştı, kimseyi öldürme kastı yoktu’ derken, baba Cengiz Şeker de ‘Karar duruşması öncesi Kadir aleyhinde karalama kampanyası başlatılmıştı. Bu kararı kamu vicdanı da kabul etmez, itiraz edeceğiz’ dedi.

Kadir’in babası Cengiz Şeker: “Kaderimizde bu varsa çekeriz. Ben çocuğumun suçsuz olduğuna inanıyorum. Kasten adam öldürme iddiasını kesinlikle reddetmiyorum. Bu bir kaza… Ama kanun başka ise onu bilmiyoruz. Kadir eğer kasten adam öldürse ben zaten onu ellerimle mahkemeye teslim eder, cezasını çekmesini isterim. Bundan sonra istinafa gideceğiz. Hakkımızı arayacağız. Çünkü Kadir bir insanlık yaptı. İyilik yapmak kastıyla hareket etti amacı birini öldürmek veya zarar vermek değildi. Zarar gören birini kurtarmak için kendini feda etti. Karar duruşması önce Kadir aleyhine bir karalama kampanyası başlatılmıştı. Kamu vicdanı da bu karardan rahatsız olacak, buna eminim. “

Anne Zeliha Şeker: “Söyleyecek sözüm yok. Yargılama adil olmadı. Kadir bunu kesinlikle hak etmedi. Duruşmada doğru dürüst göz göze bile gelemedik. Çok üzgündü. Sadece giderken arkasından görebildim. Karşı taraf birçok asılsız şeyler söylüyor. Onlar sorgulanmıyor. Mahkeme neden böyle bir karar verdi anlayamıyorum. Oğlum orada bir can kurtarmaya çalıştı. Kadir’in bir kastı yok ki. Şahitlerin ifadeleri var. Kadir giderken Kadir’e arkadan saldırıyor. Bu halde nasıl Kadir kasten öldürmüş oluyor. Bize göre Kadir’e verilebilecek en ağır ceza verildi. Bu karara bir anlam veremedik. İtiraz edeceğiz...”



KADİR ŞEKER'İN AVUKATI: KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ



Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma sonrası açıklama yaptı. Böyle bir karar beklemediklerini ifade eden Aladağ, karara itiraz için istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.





Duruşmaya katılan Kadir Şeker'in ailesi de kararın ardından adliyeden ayrıldı.