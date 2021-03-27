Son dakika haberi... Kaç saat sürecek, hangi illerde uygulanacak? SokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan Kabine ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klanan 'kontrollÃ¼ normalleÅŸme' dÃ¶nemiyle birlikte yeniden dÃ¼zenlenen hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez uygulanacak. 39 ilde, 32 saat sÃ¼recek sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± baÅŸladÄ±.Â
'KontrollÃ¼ normalleÅŸme' dÃ¶neminin baÅŸlamasÄ±yla birlikte aÃ§Ä±klanan kararlara gÃ¶re, yÃ¼ksek ve Ã§ok yÃ¼ksek risk grubunda yer alan illerdeÂsokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± 27 Mart cumartesi gÃ¼nÃ¼ akÅŸam 21.00â€™den pazar gÃ¼nÃ¼nÃ¼n tamamÄ±nÄ± kapsayarak 29 Mart pazartesi gÃ¼nÃ¼ sabah 05.00â€™te sona erecek.
HANGÄ° Ä°LLERDE SOKAÄžA Ã‡IKMA YASAÄžI UYGULANACAK?
27 Mart cumartesi gÃ¼nÃ¼ akÅŸam 21.00â€™den, 29 Mart pazartesi gÃ¼nÃ¼ sabah 05.00â€™e kadar sÃ¼recek sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ÅŸu illerde uygulanacak:
Ã‡OK YÃœKSEK RÄ°SKLÄ° Ä°LLER
Edirne, BalÄ±kesir, Sakarya, Burdur, AdÄ±yaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.
YÃœKSEK RÄ°SKLÄ° Ä°LLER
Ä°stanbul, Ä°zmir, Antalya, Ardahan, Artvin, TekirdaÄŸ, Ã‡anakkale, MuÄŸla, Bilecik, Bolu, DÃ¼zce, Karaman, Kayseri, KÄ±rÄ±kkale, Kilis, Kocaeli, KÃ¼tahya, Mersin, NiÄŸde, Yalova, Zonguldak.
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