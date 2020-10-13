Son dakika haberi: Kâbus sürüyor! Bir acı haber de Bodrum'dan...

Son dakika haberi.. Kartal'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden avukatın yakınları konuştu.

AVUKATIN YAKINLARI KONUŞTU

Kartal'da geçtiğimiz günlerde Petroliş Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayiden aldığı sahte içkiden zehirlenen bir çocuk babası 46 yaşındaki Avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu hastaneye kaldırıldı. Şahinoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Harekete geçen Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Petroliş Mahallesi'nde bulunan iş yerine baskın düzenledi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Avukat Şahinoğlu'nun yakınları olayla ilgili konuştu. Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun bacanağı Murat Sezer, "Ölümü bizi mahvetti. Ani bir ölümdü. Büyük ihtimalle alkol zehirlenmesi. Kartal'dan bir yerden alkol almış. Etil alkol adı altında dışarıda yapılmış gelmiş burada içmiş. Bir Cuma günü bir de cumartesi sabahı içmiş. Dün gece hastaneye zor yetiştirmiştik. Hastanede de hayatını kaybetti. Bizim isteğimiz yapılmasın böyle şeyler. Kartal'da 3 kişi daha şu anda durumu çok kötüymüş. Aynı yerden alkol alınmış. Biz bunlara karşıyız. Bir şeyler yapılsın. Bizim canımız yandı başkasınınki yanmasın" dedi. Şahinoğlu'nun baldızı ise, "Çok üzgünüz, ailecek yıkıldık. 6 yaşında bir çocuk babasız kaldı. Bunu yapanın vicdanı yok demek ki" diye konuştu.

AVUKATIN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİNİN SATILDIĞI İDDİA EDİLEN TEKEL BAYİ MÜHÜRLENDİ

Kartal’da sahte içki kullanımı nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına alırken, sahte içkinin satışının yapıldığı iddia edilen tekel bayiyi mühürledi.

Kartal’da sahte alkol kullanımından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun öldüğü içkilerin satışının yapıldığı tekel bayiyi tespit etti. Baskın yapılan Kartal’daki tekel bayisinde yapılan incelemelerde satışa hazır sahte içkiler ele geçirildi. Polis sahte içki satışı yapıldığı iddia edilen iş yerinin sahibi, çalışanı ve etil alkol temin eden toplam 3 kişiyi gözaltına aldı. Tekel bayi ise polis tarafından mühürlendi.

BODRUM'DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bodrum’da İbrahim Yanık (74), dün gece mide bulantısı, kusma şikayetleriyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aynı saatlerde benzer şikayetlerle Semran Başkurt (66) da Bodrum’daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen Yanık ve Başkurt, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamlarını yitirdi. Yanık ve Başkurt’un cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İZMİR'İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE 5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'de, sahte alkol ile mücadele kapsamında, Çiğli ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi. Depoda ve dağıtımda kullanıldığı ileri sürülen bir araçta yapılan aramada, sahte alkol yapımında kullanılan yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonla ilgili H.G. isimli bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında, İzmir'de etil alkol dağıtımı yapan bir şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, H.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelinin Çiğli ilçesinde bir depoya geldiği saptandı. Bunun üzerine, operasyon başlatan ekipler, söz konusu depoya baskın düzenledi.

Depoda ve bir araçta yapılan aramada 5 litrelik bidonlar halinde 5 ton etil alkol ele geçirildi. Ayrıca, İzmir'de etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan H.G.'nin etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi. Depoda ayrıca çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı bulundu. Ele geçirilen yaklaşık 5 ton etil alkol ile diğer malzemelere el konulurken, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.