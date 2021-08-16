MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... Kabine toplantısı ertelendi
GeriGündem Son dakika haberi... Kabine toplantısı ertelendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 16.08.2021 - 08:52 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Kabine toplantısı ertelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... Kabine toplantısı ertelendi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.30'da Beştepe'de toplanması bekleniyordu. Ancak kabinede görevli birçok bakanın saha çalışmalarında olduğu için bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.

2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi.

Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken kabine toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği belirtiliyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi