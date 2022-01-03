Son dakika haberi: Kabine toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı için ek artış olacak mı? Yeni maaşlar için gözler kabinede..

Son dakika.. Yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. İç ve dış gelişmelerin yanı sıra enerjiden ulaştırmaya, terörle mücadeleden savunmaya kadar bakanlıkların 2022 yılında atacağı adımların ana hatlarıyla değerlendirileceği toplantıda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve ekonomideki gelişmeler ana gündem maddesi olacak. Memur ve emekli aylıklarına enflasyon oranının üzerinde bir ücret artışı yapılacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bu konuda kabineye bir sunum yapması planlanıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren TÜİK’in bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon verisi de kabinede görüşülecek zam oranında belirleyici olacak. Memur ve emeklilere yapılacak zammın asgari ücret artışında olduğu gibi beklentileri karşılayacak şekilde olacağı belirtiliyor.
Kabine toplantısında ekonomide alınan önlemlerin piyasaya yansıması, fahiş fiyat artışlarına karşı atılabilecek yeni adımlar, döviz kurunda yaşanan oynaklık, enflasyon rakamları ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.
Erdoğan’ın toplantının ardından yapacağı “Millete Sesleniş” konuşmasında memur ve emekli maaş zammı oranlarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.
MEMURLARIN EK ZAM BEKLENTİSİ
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise enflasyon rakamlarını değerlendiriken memurların zam beklentisi ile ilgili olarak CNN TÜRK'te şu açıklamalarda bulundu.
'Bir defa 19 yılın en büyük enflasyonu gerçekleşti onu ifade edelim. Bu tam da ek zam çağrımızı teyid eden bir gelişme. Yıllık yüzde 36.08’lik bir TÜFE ortada. Burada gözden kaçırılmaması gereken 22.48’lik kısım enflasyon farkıdır. Bu adımı 6 ay sonra atıyoruz. Bu bir zam değil bu bir enflasyon farkıdır. Arada geçen süreç, ekonomik dalgalanma bizi yüzde 100 haklı olarak ortaya çıkardı. Asgari ücrete yapılan zam da ekonomideki türbülansa karşı atılan bir adımdı. Hükümet bunu değerlendirmek zorunda.
Bugün de bunu ifade ettik. Yeni yıl itibarıyla gerçekleşen zamlar da aralık enflasyonuna dahil değildi. Kılavuza gerek yok. Mutlaka memura ilave zam yapılmalı ve bu da seyyanen zam olmalı. Memurun en düşük maaşı ocak itibarıyla 4160 TL. Gelir vergisindeki muafiyetle birlikte bu rakam 5700’lü bir rakama tekabül ediyor. Bu kesinlikle yeterli değil.
Asgari ücretteki artış ortada. En düşük maaş kesinlik yükseltilmeli. Bunun için de ek zam kaçınılmazdır. Biz toplantıdan önce ek zam şarttır diyerek bu yaklaşımı kamuoyu ile paylaştık. Sayın Çalışma ve Maliye bakanlığına da bu beklentimizi aktardım.
OMIKRON ÖNLEMLERİ
Toplantıda 40 bin sınırına dayanan koronavirüs vaka sayılarına karşı alınabilecek yeni önlemler de masada olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın havaların soğumasıyla birlikte artış gösteren koronavirüsle ilgili sunum yapacağı kabinede Türkiye’de de rastlanan ve hızlı bulaşıcılığı bulunan Omikron varyantına ilişkin ek önlemler de tüm detaylarıyla görüşülecek. Türkiye genelinde piyasaya sürülen yerli aşı TURKOVAC uygulamasındaki son durum ve aşılama oranları da kabinede ele alınacak bir diğer başlık olacak.