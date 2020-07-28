Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanlığı atamaları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri”, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

Yayınlanan kararnameye göre; Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer KOÇ Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atanmıştır. Van Asayiş Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu atanmış olup; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez General rütbesi ile atama gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca;

(5)Albay, Tuğgeneralliğe,

(1)Tuğgeneral, Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

(4)General ise emekliliğe sevk edilmiştir.

(22)General yeni göreve atanmış olup;(28)’i Albay olmak üzere (35) İl Jandarma Komutanının görev yerleri değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra bakanlık onayı da dahil olmak üzere (60) Albay emekliliğe sevk edilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bu atamaların hem bu güzide kurumumuza hem de ülkemize ve Aziz Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz.

Emekli olan kıymetli mesai arkadaşlarımıza görev yaptıkları süredeki hizmetleri için şükranlarımızı sunar, bundan sonraki hayatlarında esenlikler dileriz.