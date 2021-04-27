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DHA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 19:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İzmit'te korkunç kaza! Konsolosluk aracı direğe çarptı, çok sayıda ölü var

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Son dakika haberi... İzmit'te, Kuzey Marmara Otoyolunda Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobilin dijital tabelanın bulunduğu direğe çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yol ulaşıma kapanırken, 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalara devam ediyor.

Kaza saat 18.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolunun İzmit Akmeşe mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Direk yola devrilirken, yol kenarındaki duvara çıkan otomobil devrildi. Kazada, konsolosluğa ait otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Yol ulaşıma kapanırken, 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalara devam ediyor.

Son dakika haberi: İzmitte korkunç kaza Konsolosluk aracı direğe çarptı, çok sayıda ölü var

Son dakika haberi: İzmitte korkunç kaza Konsolosluk aracı direğe çarptı, çok sayıda ölü var


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