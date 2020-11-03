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AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 16:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İzmir'deki depremde Ayda ''mucizesinden'' tüyleri diken diken eden görüntüler

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Son dakika habaeri... İzmir'de, depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile onun kurtarılmasında görev yapan Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan'ın, enkaz altındaki konuşmalarına ait görüntüleri ortaya çıktı.

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  • Son dakika haberler... Ayda Gezginin babası kahraman kurtarma ekibiyle bir araya geldi
  • Son dakika haberler... Ayda Gezginin babası kahraman kurtarma ekibiyle bir araya geldi
  • Son dakika haberler... Ayda Gezginin babası kahraman kurtarma ekibiyle bir araya geldi
  • Son dakika haberler... Ayda Gezginin babası kahraman kurtarma ekibiyle bir araya geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı. Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

AYDA İLE ENKAZ ALTINDA 'PARMAK OYUNU'

Görüntülerde Erdoğan'ın Ayda Gezgin'in elinden tutması, ona moral vermeye çalışması yer alıyor.

Ayda'nın sakin bir şekilde kurtarılmayı beklediği görülen o anlarda, Cem Erdoğan'ın, "Atakan'ı (kardeşi) çıkardık. Dışarda seni bekliyor. En çok neyi özledin? Seni çok seviyoruz. Sen bir tanesin. Çok güzelsin. Korkma, biz buradayız tamam mı? Benim güzel kızım." sözleri dikkat çekiyor.  

"BENİM ELİM SENDE"

Görüntülerde Erdoğan, elini tuttuğu Ayda'ya kendisinin adını soruyor.

"Cem" yanıtını alması üzerine Erdoğan, "Kurban olurum ben senin o diline. Herkes burada. Baban seni bekliyor. Tut elimi. Benim elim sende. Yanındayım, hep yanındayım." diyor.

Sağlık durumu iyi olan Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

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