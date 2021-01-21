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Haber Giriş: 21.01.2021 - 02:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İzmir'de peş peşe korkutan depremler

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Son dakika haberi: İzmir'de peş peşe korkutan depremler
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Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 3,9 ve 3.6 büyüklüğünde 2 deprem daha gerçekleşti. Deprem Manisa ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 02.37'de ve 6,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.

İKİ DEPREM DAHA GERÇEKLEŞTİ

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 02:28'de 3.9 ve 02:33'te 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Son dakika haberi: İzmirde peş peşe korkutan depremler

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