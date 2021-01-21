Son dakika haberi: İzmir'de peş peşe korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 02.37'de ve 6,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.

İKİ DEPREM DAHA GERÇEKLEŞTİ



İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 02:28'de 3.9 ve 02:33'te 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA



Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.