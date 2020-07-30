DHA
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Son dakika haberi: İzmir'de orman yangını paniği
İZMİR'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balçova Teleferik üstündeki ormanlık bölgede, saat 16.00 sıralarında orman yangın çıktı. Yangın bölgesine 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında söndürme çalışması sürüyor.
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