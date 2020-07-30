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DHA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 16:30,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İzmir'de orman yangını paniği

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İZMİR'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika haberi: İzmirde orman yangını paniği


Balçova Teleferik üstündeki ormanlık bölgede, saat 16.00 sıralarında orman yangın çıktı. Yangın bölgesine 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında söndürme çalışması sürüyor.
Son dakika haberi: İzmirde orman yangını paniği

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