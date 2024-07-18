Son dakika haberi: İzmir'de orman yangını! Adnan Menderes Havalimanı uçak seferleri normale döndü

Haberin Devamı

Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Gözden Kaçmasın Yangına müdahale ederken şehit olan orman işletme müdürü için tören düzenlendi Haberi görüntüle

Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI, GECE GÖRÜŞLÜ 2 HELİKOPTER ÇALIŞMALA KATILDI

İzmir’in Buca ilçesindeki orman yangını, Sarnıç Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerine yaklaştı. Alevlere yakın olan evler ve sokaklar tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Haberin Devamı

Öte yandan, havanın kararması ile birlikte 2 gece görüşlü helikopter yangın bölgesinde müdahaleye başladı. Metrelerce yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildi. Rüzgarın yönünü değiştirmesi nedeniyle farklı yönlerde yayılan yangın, Sarnıç Piknik Alanı civarında yerleşim birimlerine yaklaştı.

Alevlerin yerleşim birimlerine yakın noktada etkili olması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle TOMA'lar, bu bölgeye yoğunlaştı.

Evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki alevlere karşı vatandaşlar da müdahaleye katıldı. Hortumlarla ağaçları ve evlerini ıslatan vatandaşların, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Haberin Devamı

"OLAĞANÜSTÜ MÜCADELE VERİLİYOR"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.

Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı.

Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasın Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı Haberi görüntüle

"ALEVLERLE MÜCADELEMİZİ GECE DE SÜRDÜRÜYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yangınlara ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahalelerimiz DEVAM EDİYOR. Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

ALEVLERLE MÜCADELEMİZİ GECE DE SÜRDÜRÜYORUZ.



İzmir'in #Gaziemir ve #Buca ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahalelerimiz DEVAM EDİYOR.



Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz.#yangın @OGMgovtr pic.twitter.com/JMHvX2zvG2 — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 18, 2024

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise yaptığı açıklamada, "İzmir Buca, Kütahya Gediz ve Balıkesir Altıeylül'de çıkan orman yangınlarına; 14 Uçak 30 Helikopter 103 kara aracımız ve 647 Ormanın Kahramanı sevk edildi. Yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR.



📍İzmir #Buca

📍Kütahya #Gediz ve

📍Balıkesir #Altıeylül'de çıkan orman yangınlarına;

🛩️ 14 Uçak

🚁 30 Helikopter

🚒 103 kara aracımız ve 647 #OrmanınKahramanı sevk edildi.



Yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan… pic.twitter.com/uViUay2aqk — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 18, 2024

MSB, YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK İÇİN 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesine yer verildi.

Haberin Devamı

KOVANLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Sarnıç'ta arıcılık yapan Kemal Korkmaz ise yangında 80 kovanının yandığını, 20-30 kovanı kurtarabildiğini belirterek, "Yapacak bir şey yok. Masrafım 500 bin liradan aşağı yoktur. Kovanlarım yandı, her şeyim yandı. Üzgünüm." dedi.

Bu bölgede yangından etkilenen bir köpek ise çevredeki vatandaşlar tarafından motosiklete alınarak kurtarıldı.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

Yangın söndürme faaliyetleri kapsamında durdurulan uçuşlar, saat 21.30’da normale döndü.

LEVLER BAĞ EVİ VE BAHÇESİNDEKİ TRAKTÖRE ZARAR VERDİ

İzmir'in Foça ilçesindeki orman yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin sıçradığı bir bağ evi ile bahçesindeki traktör zarar gördü. Alevlerin ilerlediği istikametteki hayvan damları tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesinin önü kesilirken, yangının daha çok makilik alanda ilerlediği bildirildi.

ALEVLER PİKNİK ALANINA YAKLAŞTI

İzmir’in Buca ilçesindeki orman yangını etkisini sürdürürken, alevler Sarnıç Mahallesi’ndeki piknik alanına yaklaştı. Alevler geceyi aydınlatırken, ekipler bölgede yoğun mücadele sürdürüyor.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Öte yandan, yangın söndürme faaliyetleri kapsamında durdurulan uçuşlar, saat 21.30’da normale döndü.