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Son dakika haberi: İzmir’de maden ocağında göçük! Vali'den ilk açıklama

#İzmir#Maden#Göçük
Son dakika haberi: İzmir’de maden ocağında göçük Validen ilk açıklama

İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açılamada, göçükte can kaybının olmadığı, 22 kişinin hafif yaralandığını belirtti

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İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

VALİ KÖŞGER: 8 KİŞİ HAFİF YARALANDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup, göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır" ifadelerini kullandı.

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#İzmir#Maden#Göçük

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