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Son dakika haberi: İzmir’de maden ocağında göçük! 45 işçi yaralandı

#İzmir#Maden#Göçük

İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonrası kısmi göçükte 45 işçi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 45 işçinin yaralandığını belirterek 14 ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personelinin olay yerinde görevlendirildiğini açıkladı.

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İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Son dakika haberi: İzmir’de maden ocağında göçük 45 işçi yaralandı

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şu açıklamada bulundu:

İzmir Kınık’ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir.

BAKAN DÖNMEZ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ise Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı."

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