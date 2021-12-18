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Son dakika haberi: İzmir’de maden kazası! 45 işçi yaralandı... Şirketten açıklama geldi

#İzmir#Maden#Göçük

İzmir'in Kınık ilçesinde, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait kömür ocağında meydana gelen kazada 45 işçi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 kişinin Kınık, 21 kişinin Soma, 6 kişinin de Bergama Devlet Hastanesinde tedaviye alındığını belirtti. Şirket tarafından yapılan açıklamada olayın patlama veya göçükle ilgili olmadığı belirtildi.

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Kınık'taki Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait kömür ocağında saat 21.30 sıralarında, göçük meydana geldi. Madendeki göçük, yeni açılan galeride 'paşa vardiyası' olarak bilinen 16.00 -00.00 saatleri arasında çok sayıda işçinin çalıştığı sırada meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği madene itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi ile İzmir ve Manisa'dan da kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu göçük altından yaralı olarak kurtarılan işçiler, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. 

‘TOPLAM 48 SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağındaki kazada yaralanan 18 kişinin Kınık, 21 kişinin Soma, 6 kişinin de Bergama Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirtti. Toplam yaralı sayısının 45 olduğunu belirten Bakan Koca, olayla ilgili 14 ambulans, 2 UMKE Timi ve toplam 48 sağlık personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen kazada işçilerin tamamen tahliye edildiğini belirtip, "Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayakta tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız yaralı" dedi. Vali Köşger daha sonra DHA'ya yaptığı açıklamada ise ambulansla 22 işçinin hastanelere kaldırıldığını ancak sonradan kendi imkanlarıyla hastaneye gidip, ayakta tedavi olanların olduğuna dikkati çekip, yaralı sayısının artmış olabileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ekiplerin olay bölgesinde olduğunu belirtip, "Kınık ilçesinde yaşanan maden göçüğü sonucunda yaralanan işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. İlk belirlemelere göre ağır yaralı ya da can kaybı haberi gelmedi. Ekiplerimiz olay bölgesinde. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

'CAN KAYBIMIZ YOK'

AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de sosyal medya hesabından "Kınık Elmadere Polyak maden sahasında iş kazası meydana gelmiştir. Kınık, Bergama, Soma Devlet Hastanelerinde tedavi gören işçilerimiz mevcuttur. Maden sahasında kurtarılmayı bekleyen işçi ya da sahada bekleyen yaralı işçimiz yoktur. Son yaralı işçimiz de hastaneye sevk edilmiştir. İş kazasında can kaybımız yoktur. Tüm ilçemize ve maden işçilerimize geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

İzmir’de kömür ocağında meydana gelen kazanın ardından, maden işletmecisi Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan açıklamada "İzmirin Kınık İlçesi sınırlarında, Soma Havzasında bulunan Yeraltı Linyit Madenimizde 18/12/2021 tarihinde saat 20.40da ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde, çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız dahil toplam 45 kişi etkilenmiştir. 3 ayrı hastaneye sevk edilmiş arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir, 10 arkadaşımızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır. Yaralılara acil şifalar, tüm çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileriz. Arkadaşlarımızın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğimizi, kamuoyuna arz ederiz" denildi.

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Son dakika haberi: İzmir’de maden kazası 45 işçi yaralandı... Şirketten açıklama geldi

BAKAN DÖNMEZ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ise Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı."

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Maden#Göçük

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