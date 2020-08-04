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Tolga TAHÇI - Nevra UÇKAÇ / /İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 04.08.2020 - 18:11,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İzmir'de askeri alanda yangın çıktı

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Son dakika haberi: İzmir'de askeri alanda yangın çıktı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, askeri alandaki ormanda çıkan yangını söndürmek için orman ve itfaiye ekiplerince, havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Yangının kontrol altına altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sonucunda yangının söndürüldüğü bildirildi.

Yangın, saat 17.20 sıralarında, Turan Mahallesi'ndeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alev ve dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 4 arazözle orman işçilerinin yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı söndürme çalışmasına askeri personel de destek verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde askeri alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 40 dakikada kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanın içindeki otluk bölgede başlayan yangın 3 helikopter ve 4 arazözün müdahalesinin ardından söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre askeri birliğin içindeki otluk bölgede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak sonlandırıldı.

 

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