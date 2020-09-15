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AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 08:04 |  Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İzmir merkezli 28 ilde FETÖ soruşturması

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Son dakika haberi: İzmir merkezli 28 ilde FETÖ soruşturması
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında İzmir merkezli 28 ilde, 48'i muvazzaf 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 48'i muvazzaf 66 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 66 zanlıdan 19'unun Kara Kuvvetleri, 18'inin Hava Kuvvetleri, 24'ünün Jandarma, 2'sinin Sahil Güvenlik ve 3'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 48'inin de halen görev yaptığı öğrenildi.

Operasyonda Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E'nin de gözaltına alındığı bildirildi.

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