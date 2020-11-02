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DHA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 23:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... İzmir depreminden bir acı haber daha! Seda'nın cansız bedenine ulaşıldı

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Son dakika haberi... İzmir depreminden bir acı haber daha! Seda'nın cansız bedenine ulaşıldı
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İzmir'de yaşanan deprem faciasında Doğanlar Apartmanı'nın enkazında kalan ve yeri belirlenen İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer'den (20) acı haber geldi.

Ekiplerin çalışması sonucu Seda Dinçer’in saat 22.35’te cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Ekipleri, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA #DAYANSEDA PAYLAŞIMLARI YAPILMIŞTI

Sosyal medyada Seda Dinçer için #DayanSeda hashtagi ile on binlerce paylaşım yapılmıştı

REKTÖR BARAN: MELEĞİMİZİ KAYBETTİK

Öğrencisi olduğu üniversitenin rektörü Yusuf Baran, "Sevgili öğrencimiz Seda Dinçer’i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi. Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

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