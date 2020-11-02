Son dakika haberi... İzmir depreminden bir acı haber daha! Seda'nın cansız bedenine ulaşıldı

Ekiplerin çalışması sonucu Seda Dinçer’in saat 22.35’te cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Ekipleri, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA #DAYANSEDA PAYLAŞIMLARI YAPILMIŞTI



Sosyal medyada Seda Dinçer için #DayanSeda hashtagi ile on binlerce paylaşım yapılmıştı



REKTÖR BARAN: MELEĞİMİZİ KAYBETTİK



Öğrencisi olduğu üniversitenin rektörü Yusuf Baran, "Sevgili öğrencimiz Seda Dinçer’i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi. Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.