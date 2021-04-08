Son dakika haberi: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Türk Dışişleri'ne çağrıldı

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İtalyan Büyükelçi Gaiani, Avrupa Birliği (AB) başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında basına yansıyan protokol mevzusuna ilişkin, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

DRAGHİ'YE ÜST ÜSTE SERT TEPKİLER

Draghi'nin sözlerine Türkiye'den peş peşe tepkiler geliyor. Açıklamalar şu şekilde:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Sn Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz. AB Konseyi Başkanı’nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı’nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye’ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın." ifadeleriyle gösterdi.

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