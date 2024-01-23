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Son dakika haberi! İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin görüşme Meclis'te başladı

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#İsveç#NATO#TBMM
Son dakika haberi İsveçin NATO üyeliğine ilişkin görüşme Mecliste başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 18:53

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda başladı.

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TBMM Genel Kurulunda, İsveç'in NATO'ya katılımını öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

SALT ÇOĞUNLUK GEREKİYOR

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından grup önerileri görüşüldü. AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Öneriye göre, NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile bazı uluslararası anlaşmalar gündemin ilk sıralarına alındı. Genel Kurulda, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. Protokolün kabul edilmesi için Genel Kurul'da katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor.

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#İsveç#NATO#TBMM

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