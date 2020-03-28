Son dakika haberi: İşte Türkiye'deki anlık corona virüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Türkiye'deki günlük corona virüs tablosunun yer aldığı internet sitesini Twitter hesabından paylaştı.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz" dedi.
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz.
🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/AB5mSAW8tT
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz.
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