MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: İşte Türkiye'deki anlık corona virüs tablosu
GeriGündem Son dakika haberi: İşte Türkiye'deki anlık corona virüs tablosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 28.03.2020 - 00:09,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İşte Türkiye'deki anlık corona virüs tablosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: İşte Türkiye'deki anlık corona virüs tablosu
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Türkiye'deki günlük corona virüs tablosunun yer aldığı internet sitesini Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz" dedi.

İŞTE ANLIK COVID-19 TABLOSU

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle