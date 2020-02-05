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Haber Giriş: 05.02.2020 - 21:37,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İşte pistten çıkan uçağın parçalandığı an

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pistten çıkan uçağın alev aldığı anlar görüntülendi.

Pegasus uçağı pistten sürüklenip 30-40 metre yükseklikten düştü. O anlar kameralara yansıdı.

PİSTTE TUTUNAMADI

Yerlikaya olay yerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Maalesef kötü hava koşulları sebebiyle, pistte tutunamıyor. 50-60 metre sürükleniyor... 30-40 metreden de yola düşüyor.. Hastanelere 120 yaralı taşıdık, içeride yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor... Bir kişi dışında yaralıların durumu iyi.

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