Son dakika haberi: İşte pistten çıkan uçağın parçalandığı an
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pistten çıkan uçağın alev aldığı anlar görüntülendi.
Pegasus uçağı pistten sürüklenip 30-40 metre yükseklikten düştü. O anlar kameralara yansıdı.
PİSTTE TUTUNAMADI
Yerlikaya olay yerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Maalesef kötü hava koşulları sebebiyle, pistte tutunamıyor. 50-60 metre sürükleniyor... 30-40 metreden de yola düşüyor.. Hastanelere 120 yaralı taşıdık, içeride yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor... Bir kişi dışında yaralıların durumu iyi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle