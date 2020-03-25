Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca corona virüsle ilgili son durumu açıkladı! Salgın ne kadar sürecek?

Son dakika haberi... Ankara'da saat 13.30'da başlayan 'eğitim' konulu Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklanmalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, toplantıya video konferans ile katılarak bilgi aldı.

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

''Gaziantep, Erzurum, Konya, İzmir, Kahramanmaraş, Eskişehir, Edirne, Sinop... aziz milettim şehir şehir ev ev Türkiye... Bu virüs dünyayı tehdit ediyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da yakalanmamak. Corona virüs karşısında ise biz irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamak konusunda irade sahibiyiz. Verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere bağlıdır. Devlet burada yaptırım uygulayan kılavuzdur. Hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. İnsan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır. Sevgili gençler risk altına giriyorsunuz. Belki hasta olmuyorsunuz ama taşıyıcı oluyorsunuz. Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin. Yaşı büyük olanlara ise, virüs yaş ayırımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatını asgari düzeye indirmelisiniz. Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Çocuklarımız için ise artık oyunları evde oynuyoruz, dışarı çıkmak yok. Bir misafir gelirse sarılmak yok. Sevgimizi saygımızı uzaktan gösteriyoruz.

2 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU OLDU

Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu''

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca ''sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı'' yönündeki soruya, ''Herkesin kendi OHAL'ini kendince uygulamasını söyledim. Burada Bilim Kurulu'nda konuştuğumuz, özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir konusunda da bir çalışma olacak''

CORANA VİRÜSÜ TESTİ KİMLERE YAPILMALI?

Bakan Koca, ''83 milyonun test yaptırmasına gerek yok. Çünkü negatif olabilir. Ama 3 gün sonra 5 gün sonra da pozitif çıkabilir. Herkes kendisini virüs taşıyıcı olarak görmeli ve öyle davranmalı. O nedenledir ki biz 14 günlük zaman dilimini önemsiyoruz.

Kimler yaptırmalı, insanlar dün bir hastanemizde kuyruklar oluşturdu. Bunlar gerekli değil. Ancak hekim uygun görürse yaptırmalıyız. İkincisi birisi pozitif çıktıysa ve temas ettiyse yaptırmalı.