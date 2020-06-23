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Haber Giriş: 23.06.2020 - 14:15,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İstanbul'daki şiddetli fırtına! Canlı yayında korku dolu anlar, muhabir kanlar içinde kaldı...

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Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta fırtına ve dolu anlarını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Melis Coşan fırtınada aldığı darbe sonucu hafif şekilde yaralandı. Dehşet anları görüntülere böyle yansıdı.

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  • Son dakika haberi... İstanbulda şiddetli yağmur Hava bir anda karardı, Çatalcada hortum
  • Son dakika haberi... İstanbulda şiddetli yağmur Hava bir anda karardı, Çatalcada hortum
  • Son dakika haberi... İstanbulda şiddetli yağmur Hava bir anda karardı, Çatalcada hortum
  • Son dakika haberi... İstanbulda şiddetli yağmur Hava bir anda karardı, Çatalcada hortum
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken o anları canlı yayında izleyicilere aktaran A Haber muhabiri zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtınanın etkisi ile ağaçtan kopan dal parçasının kafasına çarpması ile yaralanan muhabir canlı yayında korku dolu anlar yaşadı.

A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaşadığı zor anları şu  sözlerle anlattı:

"Biz Beşiktaş'tayız. Burada durmakta oldukça zorlanıyoruz. Çok fazla dolu yağışı var. Yollar adeta göle döndü şu an. Sadece 3 dakika içinde yollar bu hale geldi. Trafik kilitlendi, araçlar ilerleyemiyor. Şu an yayın yapmak çok zor, hem sağanak hem dolu yağışı var. Gözümü açamıyorum. Şu an kafamıza ağaç düştü."

İstanbul’da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor
İstanbul’da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor
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