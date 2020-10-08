Son dakika haberi: İstanbul'da suç örgütü operasyonu kamerada: 9 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan bir suç örgütünü tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan S.H.'nin yaptığı çetenin uyuşturucu ve silah ticareti yaparak, bu ticaretten de çeteye gelir sağlandığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda çete üyelerinin eylemlerini ve şüphelileri tespit etti. Polis ekipleri çete üyelerinin yakalanmasına yönelik 6 Ekim'de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda E.C., S.D., M.D., H.G.Y., M.K., E.A., Ö.F.Z., Y.A.Y ve Ş.Ç. adlı 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise gizli bölmelere saklanmış biri kurusıkı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 10 mermi ve bir miktar toz esrar ele geçirildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi