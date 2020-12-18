Son dakika haberi: Tedbirler etkili oldu! İstanbul'da vaka sayılarında yüzde 20 düşüş

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleriyle rutin değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.

Ülkede alınan koronavirüs tedbirlerinin etkisinin görülmeye başlandığını ifade eden Koca, "Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20’yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük" ifadesini kullandı.

Koca'nın paylaşımının devamında yer verdiği verilere göre; polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı %55 olarak kaydedilirken, yoğun bakım doluluk oranı ise %65.

Bakan Koca, "658’den 1934’e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor." dedi.