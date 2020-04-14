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Haber Giriş: 14.04.2020 - 06:30,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İstanbul'da gece yarısı korkutan deprem!

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Son dakika haberi: İstanbul'da gece yarısı korkutan deprem!
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İstanbul'dan son dakika haberi... İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok çevre ilden hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

DEPREM İSTANBUL'DA BİRÇOK İLÇEDEN HİSSEDİLDİ!

Gece 03.00 sıralarında meydana gelen deprem, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere çeşitli ilçelerinde hissedildi.

Son dakika haberi: İstanbulda gece yarısı korkutan deprem

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