Son dakika haberi: İstanbul'da eğitim uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler..

Son dakika haberi.. Büyükçekmece'de Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan pilot, itfaiye ekipleri tarafından uçağın enkazından çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralı pilota olay yerinde müdahale etmeye başlarken, bölgeye hava ambulansı istendi. Yaralı, hava ambulansla hastaneye sevk edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği kazayla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N) yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da eğitim uçağının düşmesi üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı doğrultusunda kolluk görevlilerince inceleme ve gerekli tespitlerin yapıldığı belirtildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinden küçük bir eğitim uçağının düştüğü bilgisini aldığını aktardı.

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'nın kurucularından biri olduğunu ve helikopterle uçuş yapabildiğini ifade eden Akgün, "Benim teknik bilgim uçağın düşüş şeklini açıklamaya yeterli değil. Ama havacılıkta bir şey vardır, bu tip uçaklarda bir arıza görülürse hiç yön değiştirmeden, 'Alana döneyim.' düşüncesine kapılmadan ilk gördüğünüz tarlaya ineceksiniz. Bu usuldür. Manevra esnasında düştüğü söylenebiliyor ama bunu teknik ekiplerin incelemesinden sonra anlaşılacak." dedi.

Akgün, bu tür kazaların tekrarlanmaması için kazanın nedeninin anlaşılması gerektiğini dile getirerek, "Biz 1996-1997'den beri Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı ile iç içeyiz. Ben de buradan uçuşlar yapıyorum. Burada çok güzel eğitimler verildiğini de biliyorum. Bu tip kazalar inşallah yaşanmaz, ben ilk defa şahit oluyorum." diye konuştu. Hasan Akgün, uçağın yeni jenerasyon bir uçak olduğunu sözlerine ekledi.

DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR

Bu arada düşen uçak ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçağın pilotu Beytullah Nart’ın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek motor arızasını bildirdiği öğrenildi. Nart’ın sorunun devam etmesi üzerine acil iniş için izin istediği, bunun üzerine kule yetkilileri tarafından en yakın boş alanın tarif edildiği öğrenildi.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, canlı yayında şu bilgileri verdi:

''Çevredeki vatandaşlar olay yerine ulaştı. Uçağın içinde 1 pilotun olduğu ve onun da yaralı olduğu öğrenildi. Teyide muhtaç bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Düşen uçağın içinde sadece pilotun olduğu yönünde bir bilgi var bizde. Pilot da az önce uçaktan çıkarıldı ve hayatta olduğu bilgisi ulaştı. Şu an itfaiye ekipleri olay yerinde. Pilot yaralı bir şekilde uçağın enkazından çıkarıldı ve hastaneye sevkedildi.''

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Kazayı gören Uğur Önver, ''Yetkililer ve ekipler de olay yerine ulaştıktan sonraki görüntü bu. Artık profesyonel bir müdahale gerçekleşiyor'' diye konuştu.

Yine görgü tanıklarından Mehmet Değirmenci, ''Maalesef bu üzücü olaya tanık oldum. Olay yerine ekipler yeni ulaşmışlar. Olayın 11.00-11.05 civarında olayın olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla uçağın burnu maalesef toprağın içine girmiş. İnşallah ölen ya da yaralanan yoktur ama umutsuzum. Uçak düştükten sonra görüntüyü 11.07 civarında çektim. Yangın ya da dumanla ilgili herhangi bir şey yok. Orası tarım yapılan bir yer zaten. Kayalık bölge de değil. Maalesef uçak çakılmış durumda'' ifadelerini kullandı.

Kazayı gören Mehmet Mert, şunları söyledi:

''11.00 civarında Hadımköy üzerinden gişelerden çıktım, viyadükten geçerken uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Önce tam anlamadım. Hemen arkadaşları aradım. O andan görüntü de bulduk biz. 2 kişinin olduğu, eğitim uçağı olduğu anlaşıldı. Olay yerinde durmadım. Uçak havadayken gördüm. Viyadükten sağa doğru kaydı. Tam olarak kestiremedim, kazaya sebebiyet vermemek için. Nereye düştüğünü görmedim. Uçak havadayken yere düşmek üzere olduğunu gördüm. Araç kullanırken farkettim. Uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti.''

UZMANLARDAN İLK DEĞERLENDİRME

Kazayı değerlendiren Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş:

''Bu eğitim uçağı eğitim uçakları 2 kişilik olur. Bir uçuş öğretmeni bir de normal eğitimdeki pilot. Hezarfen Havalimanı bu işler için kullanılıyor. Pilot yetiştirmek için. Yalnız uçuşsa pilot belirli bir mesafe kat ettikten sonra pilot olmak için eğitim gören kişi yalnız uçar. Yaptığı yanlışları doğruları belirlenir. Pilot olabilir mi olamaz mı ona kanaat getirilir. Hava kuvvetlerinde pilot olabilmek için 24 civarında uçuş kontrolünden geçer. Her ay neredeyse bir kontrolden geçerek uçuşların kontrolünden geçer yani sınavdan geçer. Orası Hezafen Havalimanı'na çok yakın. Bu olaylarla ilgili SHGM sorumlu. genelde şirketlerin eğitim yaptığı havaalanı orası.''

''ÖĞRENCİLERİN TEK BAŞINA UÇMASI GEREKİYOR''

Yeni Birlik Gazetesi Havacılık Yazarı Musa Alioğlu:

''Olabilen kazalardan birisi. Havacılık sektöründe bu tür kazaları görebiliyoruz. Hazerfen Havaalanı eğitim amaçlı kullanılan bir yer. Her gün onlarca insan eğitim alıyor. Kırk yılda bir olan kaza bugün olmuş oldu. Öğrencilerin tek başına uçması gerekiyor. Birçok yerde bazı öğrencilerin yanına öğretmenleri de geliyor, daha garanti olsun, sorun çıkmasın diye. Öğrenci yarın öğretmenle birlikte uçmayacak. Tek başına uçağı için eğitim uçuşlarında da tek başına uçması gerekiyor. Kurallara uygun bir uçuştur. Bana gelen bilgiye göre eğitim alan bir kişi. Yanında öğretmen olmadan çıkması gereken bir uçuştur. Anladığım kadarıyla tecrübeye sahip bir kişi. Tüm kazalar hava şartlarından meydana gelecek diye bir kural yok. Farklı sorunlar da olabilir. Kişinin sağlık sorunu da olabilir. Değişik olasılıkları göz önüne almak gerekiyor. Ay-Jet eğitim uçağı. Bunlar çok kullanılan, problem yaratmayacak bir uçak. Tabi ki varsayımlar üzerinden konuşmak doğru değil. Yeni bir uçak olduğunu söyleyebiliriz. Birçok şirkete öğrenci yetiştiren bir şirkettir. 2 kişilik bir uçak. Yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacaktır.''

Oğuz Yeten (Pilot): ''Tek motorlu pervaneli bir uçak. Son derece güvenilir uçaklardır. Modern bir uçaktır. Alet cihaz her türlü uçak cihaz yapabilir. Modern derken arıza yapmaz anlamı çıkmasın. (Burun üstüne çakılması) Bir kere bu görüntülerden bir sonuca varmak kesinlikle imkansız. Olasılıkları size aktarıyorum. Anladığımız kadarıyla burun üzerine yere vurmuş. İnişle ilgili herhangi bir emare yok. Bantlarla çevrili alanın arkasında tekerlek izi yok. Acil bir durum olmuş, yere inmiş istemiş diyemeyiz. Öyle olsaydı arkaya doğru kuyruğuna doğru tekerlek izi görürdük. En azından ben göremiyorum. Pervane uçak yere vurduğu esnada pervanenin burkulduğunu görebiliriz. Ama pervanede de burkulma göremiyorum.''

Eyüp Turşucu (Kaza inceleme uzmanı): Bu tip kazalar zaman zaman yaşanmakta. Eldeki veriler şu an o kadar ham ve doğrulanmaya muhtaç. Motor arızası diyemiyorum çünkü şu anda bu bilgi bende yok. Sanırım düşen uçağın pilotu telsizle haber verdi "Motorum stop etti" diye. Motor arızası demek bir yanılgıya sebep olabilir. 500 metre civarında bir irtifaya uçuyordur. Motor arızası olduğunda en yakın düz bir alana iniş yapmak istemiştir. Bugün İstanbul'da ve çevresinde bunu etkileyecek şiddette bir rüzgar söz konusu değil. Bulut ve hava şartları bakımından gayet olumlu hava şartları var. Rüzgardan kaynaklandığını düşünemiyorum.