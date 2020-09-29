Son dakika haberi: İstanbul'da dolu yağışı! Prof. Dr. Şen uyardı: Aracınızı güvenli bir yere koyun

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Son dakika haberi.. Sabah saatlerinde yapılan ilk uyarıda meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara dikkat edilmesi istenmişti.

Özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

ARNAVUTKÖY'DE PAZAR YERİNDE SEL

Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Anadolu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji'den yapılan son uyarıda ''12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' denildi.

PROF. ŞEN: ARACINIZI GÜVENLİ BİR YERE KOYUN

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Şen, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın etkili olduğunu belirterek, ''Aracınızı da güvenli bir yere koyun. Boğaz çevresi ve Avrupa yakası...'' uyarısını yaptı.

BÜNYAMİN SÜRMELİ: GECE YİNE GELECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli şu bilgileri paylaştı:

''Bu yağışların şöyle bir yönü var… Aslında tamamen arkası geliyor olsa sıkıntı. Hep böyle irili ufaklı… Yollardan akıyor sonra duruyor bitiyor.. Sonra arkasından bir parti daha… Nedeni, Marmara Denizi üzerinden böyle parça parça kuvvetli sağanaklar geliyor. Sabahtan beri bu 3. parti. Arkasından da 2 parti daha var. Öğlenki yağış beklenenin biraz daha ötesinde.

Üzerimizden geçiyor, yenisi arkasından geliyor. Yenisi yarım saat, 20 dakika içerisinde gelecek. Boğaz ve Avrupa Yakası üzerinde görülüyor. Önümüzdeki 1-2 saat içinde de kesintilerle sağanaklar gelip gidebilecekler.

(Sel oluşur mu?) Sel zeminle alakalı bir durum. Ama bu tür yağışlar irili ufaklı su baskınları yapar. Kısa sürede geldiği için su baskını yapar.

(Dolu uyarısı yapmaya gerek var mı?) Var ama dolunun şöyle bir durumu var. Daha iri taneli Çanakkale için söz konusu. İstanbul için irili ufaklı sağanak geçişlerini görebiliriz.

Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak. Sabaha kadar olan yağışlar da dolu ihtiva edebilecek. Beklenenin de biraz daha ötesinde…

Sel riski Batı Karadeniz için söz konusu. Sakarya’dan başlayıp, Düzce, Zonguldak, Bolu, Kastamonu çevrelerinde bugün kuvvetli sağanaklar var. Yağışın miktarı İstanbul’dakinin 3-4 katından daha fazla. Aynı zamanda dolu da var. Batı Karadeniz’e dikkat. Batı Karadeniz için 1 gün sürecek. Yarın gece ve Perşembe’ye uzanacak şekilde Karadeniz’in Orta ve doğusunda olacak. Sel riski söz konusu… Çarşamba ve Perşembe günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevrelerine dikkat diyoruz.



Yarın beklenen tabloyu görüyor musunuz? Kırmızının da ötesinde… Ağır yağmur… Şu miktardaki yağmurun tamamı 2-3 saat içinde düşecek. Bu en istemediğimiz durum. 1 gün içinde düşse dikkat edilmesi iyi olur mesajı veririz. Ama şu yağmur 2-3 saat içinde düşecek. Düşmesi beklenen saat de 16.00’dan sonra olasılık başlıyor ve 18.00-19.00 gibi de en güçlü halini alacak. Gece itibariyle de kısmen zayıflayacak. 24 saat öncesinden saatlik verileri vermek yanıltıcı olabiliyor ama birkaç saat öncesi ya da birkaç saat sonrası…''

İSTANBUL'DA DOLU YAĞDI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından özellikle boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü. Sürücüler araçları hasar görmemesi için köprü altlarına sığındı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM oto yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

OKMEYDANI'NDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Okmeydanı'nda yoğun yağış sonrası göle dönen yolda otobüs ve bir otomobil mahsur kaldı. Otobüsteki yolcular kurtarılmayı beklerken, itfaiye ekipleri araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

ÜMRANİYE'DE DOLU METRO DURAĞINA DOLDU

Ümraniye Çarşı Metro Durağı'nın girişindeki yürüyen merdivenler dolu yağışı altında kaldı. Merdivenlerden yuvarlanan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle Metro durağının girişi beyaza büründü.



Ümraniye'de etkili olan dolu araçlara zarar verirken, bazı binaların dış cephesinde de hasara neden oldu.

Bazı vatandaşlar dolu esnasında evlerinden getirdikleri halı ve kilimleri araçlarının üstüne örterek korumaya çalıştı.

TRAMVAY VE TELEFERİK HATTI SEFERLERİ BİR SÜRE YAPILAMADI

Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler ile Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında hava muhalefeti nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

BOĞAZ'IN ÜSTÜNDE KARA BULUTLAR

İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.

ANKARA İÇİN DE UYARI

Ankara'nın kuzey ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra kentin kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Sağanak etkisiyle oluşacak ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Ayrıca başkent genelinde öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli lodos ve yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

ANTALYA İÇİN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Antalya'da Kaş, Elmalı, Korkuteli ve Döşemealtı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74, yer yer 78-88 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kuvvetli fırtınanın saat 19.00 civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN İZMİR'İN DOĞUSU İÇİN RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

İzmir'in doğu ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.



Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in doğu ilçelerinden Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da güneybatıdan saatte 70 km kuvvetli lodos ve saatte 90 km hızla yer yer kısa süreli fırtına esmesi beklendiği ifade edildi.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.