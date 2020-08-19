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Murat SOLAK -Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Hepsi ele geçirildi...

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Son dakika haberi... İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Hepsi ele geçirildi...
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İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan ve örgüt üyelerine patlayıcı madde ile silah temin eden 2 şüpheli yakalandı. Beylikdüzü'ndeki bir işyerinin deposunda yapılan aramalarda ise 16 el bombası ile silah ve mermiler ele geçirildi.

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  • İstanbulda eylem hazırlığındaki 2 DHKP-Cli yakalandı
  • İstanbulda eylem hazırlığındaki 2 DHKP-Cli yakalandı
  • İstanbulda eylem hazırlığındaki 2 DHKP-Cli yakalandı
  • İstanbulda eylem hazırlığındaki 2 DHKP-Cli yakalandı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen ve terör örgütüne silah ve patlayıcı temin ettiği tespit edilen  L.Y. ve M.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında Beylikdüzü'nde bulunan iş yerinde yapılan aramalarda ise 16 el bombası, 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 29 mermi, 2 adet kalaşnikof silahına ait şarjör, bomba yapımında kullanılan 147 adet torpil, 11 maytap fitili, ateşleme fitilleri ile elektrik kabloları ele geçirildi. 

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