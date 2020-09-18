Son dakika haberi: İstanbul Valisi Yerlikaya’dan mesai saati açıklaması

Vali Yerlikaya’nın mesai saatlerine ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

Kıymetli İstanbullular, tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı ülkemizde ve İstanbul'da büyük bir mücadele veriliyor.

Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere toplumun her kesimi büyük bir fedakarlık ve özveri gösteriyor.

İstanbul'da koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında, valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, STK'larımız ve basınımız ile güzel bir işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz.

Çalışma hayatımızın en büyük gücü İstanbulumuzda Haziran sonu itibariyle 5 milyon çalışanımız var. Büyükşehir İETT verilerine göre; pandemi öncesi yolcu sayımız 7,6 milyon, bugün bu sayının 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz.

İstanbul'da hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07 - 09, ikincisi ise akşam 17- 20 arası.

Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde pik saatlerde hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.

Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için; sadece kamu sektörü değil mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatlerine ve esnek çalışmaya geçmesinde büyük fayda olacağı şekilde görüş birliğine varılmıştır.

KAMUDA MESAİ SAATLERİ

Kamudaki mesai saatlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Resmi ve özel olmak üzere ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz, ayrıca özel eğitim okullarımızın da anasınıfı ve birinci sınıfındaki öğrencilerimiz; 21 Eylül Pazartesi günü sabah 09,00'da ders başı yapacaklar.

28 Eylül 2020 tarihinden itibaren; vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz ile, jandarma emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07,00'den başlayıp 08,00'de ve 09,00'da görev ve türlerine göre mesaiye başlayacaklar.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08,00 ve 16,30'da, sağlık teşkilatımız saat 08,30 ve 16,30'da; diğer tüm kamu kuruluşlarımız 09,00 ve 16,30'da mesaiye başlayacaklar.

Sanayi sektöründe çalışan kardeşlerimizin mesai başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili olarak; inanın üç haftadır çok yoğun toplantılar yaptık.

İstanbul'da hemşehrilerimizin salgından korunması noktasında yaptığımız tespitlerde şunu açıkça ifade etmeliyim. Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Net ifade edeyim, bu konuda bir uzlaşı sağlanmıştır.

ANKARA’DA DA MESAİ SAATLERi DEĞİŞMİŞTİ

Ankara'da da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Ankara Valiliği, "Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle kontrollü sosyal hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi.

Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır" açıklamasını yapmıştı.