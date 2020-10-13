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DHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 22:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan tiyatro oyunu "BERU" ile ilgili açıklama

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Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan tiyatro oyunu "BERU" ile ilgili açıklama
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Son dakika haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından PKK propagandası yapıldığı tespit edilen BERU tiyatrosu hakkında paylaşımda bulundu. Ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı da, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez." dedi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle;

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız “BERU” tiyatro oyununu kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır.

Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır.

İSMAİL ÇATAKLI: YENİ BİR YALAN VE PROVOKASYON DAHA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul'da bir tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için sahnelenemediği iddiasına ilişkin, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sahnelenmesi planlanan ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü kararıyla yasaklanan Kürtçe oyuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yeni bir yalan ve provakasyonun daha ortaya atıldığını kaydeden Çataklı, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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