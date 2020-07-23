Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Ayasofya'da flaş açıklamalar

Vali Yerlikaya’nın açıklamaları şu şekilde:



Yer yüzünün en görkemli mağbetlerinden İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Camimizi 24 Temmuz Cuma günü, yarın cuma namazıyla birlikte ibadete açıyoruz. İstanbulla birlikte Ayasofya'yı medeniyetimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerini şükranla rahmetle yad ediyorum.



86 yıl müze olan, ibadetsiz kalan mağbedi ibadetle namazla, ezanla buluşturan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere şahsım ve İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum.



Peygamber efendimiz "İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan" buyuruyor. Ayasofya, peygamber efendimizin müjdesine mazhar olmuş o komutanın, o askerin emaneti. Onların mirası olan kimliğini hamd olsun yeniden kazanıyor.



Bütün müslümanlar heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Biz hazırlıklarımızı yaptık.



Bu görkemli günü hemşehrilerimiz ve misafirlerimizle en güzel şekilde yaşayacağız inşallah.



Ayasofya'ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır ve anlayış.



- Tedbirleri sizlerle paylaşmak istiyorum:



Ayasofya'ya alınacak misafirlerimizin davetleri Diyanet İşleri tarafından yapılıyor. Kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.



Namaz kılınacak alanlara üç ana istikametten gelinecek. Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı.



Namaz alanına girişler 11 ayrı kontrol noktasında, polislerimizce arama yapıldıktan sonra yapılacak.



Geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için misafirlerimizin el ve sırt çantaları getirmemelerini istirham ediyoruz.



Fatih Belediyemiz tarafından salgın önlemleri nedeniyle namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi bu akşam saat 20,00'de başlanacak, sabah saatlerine kadar tamamlanacaktır.



Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın saat 10,00'dan itibaren başlayacaktır.



SAĞLIK TEDBİRLERİ



Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alındı. Ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. 736 sağlık personeli, 1 helikopter ambulans olmak üzere toplam 101 ambulans görv yapacak.



Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacaktır. Bu araçların tarihi yarımadadan çıkışlarına da saat 24'e kadar izin verilecek. Deniz, metro, Marmaray seferleri devam edecektir. Tramvay seferleri devam edecek, Eminönü - Beyazıt istasyonları arasında seferler yapılmayacaktır.



Burası önemli arkadaşlar. Şehir dışından gelenler için Yenikapı etkinlik alanları park yeri olarak tahsis edilmiştir.



Müftülüğümüzün görevleri namaz kılınacak alanlarda vatandaşlarımıza devamlı suretle yardımcı olacaktır.





Hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz.



Basın mensuplarımız için Fatih Belediyemiz, Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edilmiştir.



Belirlenen ulaşım güzergahları ve sağlık noktalarını gösteren haritalar birazdan yayınlanacaktır.



Son olarak, buraya gelecek bütün misafirlerimizin en büyük arzularının Ayasofya Camii'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya camimiz sabaha kadar açık olacak. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte sahada, sizlerle birlikte olacağız inşallah.



Emeği geçen, gayreti olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.