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Haber Giriş: 07.04.2021 - 18:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nden hava durumu uyarısı! Saat verildi

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Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nden hava durumu uyarısı! Saat verildi

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent bu gece saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yağışların yarın İstanbul çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı duyuruldu.

İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama:

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin raporuna göre; bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL BÖLGE TAHMİN VE ERKEN UYARI MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, beklenen yağışların, yarın Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, cuma günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi günü ise Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği bildirildi.

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Açıklamada, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiği, hava sıcaklıklarının bölge genelinde yarından itibaren 6 ile 10 derece azalarak, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk ve yağışlı havanın neden olabileceği sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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