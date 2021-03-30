Son dakika haberi: İstanbul Valiliği kararı duyurdu! İnternet kafe, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna...

Kademeli normalleşme sürecinde halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük (mavi), orta (sarı) ve yüksek risk (turuncu) grubunda bulunan illerde faaliyet gösterebiliyordu.

Bu işletmeler çok yüksek risk grubu olarak sınıflandırılan 'kırmızı' kategorideki kentlerde ise yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalacaktı.

İstalbullular vaka sayısındaki artış ve hastanelerin doluluk oranı gibi çeşitli faktörlere göre belirlenen risk haritasında 'çok yüksek riskli' kırmızı kategoride yer alan kentteki durumu merak ediyordu.

Bugün İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararıyla 'kırmızı' kategorideki İstanbul'da bu tür işletmelerde kısıtlama uygulanmamasına ve iş yerlerinin faaliyet göstermesine izin verildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU



İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre; daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09:00-19:00 saatleri arasında çalışabilmelerine izin verildi.



Açıklamada, internet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine izin verildiği aktarıldı.

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