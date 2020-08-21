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AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 22:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği açıkladı! O polisler görevlerine iade edildi

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Son dakika haberi: İstanbul Valiliği açıkladı! O polisler görevlerine iade edildi
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Kadıköy'de "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri"nde bir kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olaya ilişkin görevden uzaklaştırılan polisler görevlerine iade edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kadıköy ilçemizde 19 Ağustos'ta R.B isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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