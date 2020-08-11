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Son dakika haberi: İstanbul merkezli 12 ilde operasyon!
Son dakika haberi... FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.
ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 4’ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
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