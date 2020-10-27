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Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 06:23 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... İstanbul Maltepe'de otomobilden indirilen kişilerin üzerine kurşun yağmuru

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Son dakika haberi... İstanbul Maltepe'de otomobilden indirilen kişilerin üzerine kurşun yağmuru
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İstanbul Maltepe'de otomobilde tartıştıkları yabancı uyruklu adamı ve kadını yol kenarında indiren saldırganlar kadın ve adamın üzerine kurşun yağdırdı. Olayda kadın yaralanmazken ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek hafif yaralandı. 

Olay, İstanbul Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Samandıra istikametinden gelen ve plakası öğrenilemeyen otomobilde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra, Başıbüyük-Samandıra Yolu, D-100 karayolu Edirne istikameti bağlantı noktasında duran saldırganlar, tartıştıkları yabancı uyruklu kadın ve adamı otomobilden aşağı indirdi. 

Son dakika haberi... İstanbul Maltepede otomobilden indirilen kişilerin üzerine kurşun yağmuru

 ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadın ve adamın otomobilden inmesinin ardından, otomobilde bulunan bir kişi ismi öğrenilemeyen kadın ve adamın üzerine adeta kurşun yağdırdı. Saldırıdan kadın yara almadan kurtulurken adam ise hafif yaralandı. 

 YARALI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan yabancı uyruklu vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Son dakika haberi... İstanbul Maltepede otomobilden indirilen kişilerin üzerine kurşun yağmuru

 OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada çok sayıda boş kovan buldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberi... İstanbul Maltepede otomobilden indirilen kişilerin üzerine kurşun yağmuru

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