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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 23:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İstanbul için kritik uyarı! Yarından itibaren...

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Son dakika haberi: İstanbul için kritik uyarı! Yarından itibaren...
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Son dakika haberi... Türkiye genelinde günlerdir konuşulan kar yağışı dün başlamıştı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bugün ve yarın yoğun kar yağışının etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, bugün ve yarın da kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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