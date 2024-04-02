Son dakika haberi: İstanbul Gayrettepe'de yangın faciası! Ünlü gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti... 8 kişi gözaltına alındı

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Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki Masquerade adlı gece kulübünde çıktı. Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı.

O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI 29'A YÜKSELDİ

Korkunç yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yangında can kaybı maalesef 29'a yükseldi. Olay yerine 32 adet ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Acı kayıplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

"HAYATINI KAYBEDENLER TADİLAT İÇİN ÇALIŞANLAR"

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Kimlikleri henüz belli değil. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş" dedi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gayrettepe'deki yangına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

2 MÜLKİYE MÜFETTİĞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Bakan Yerlikaya, bir açıklama daha yaparak "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir." dedi.

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8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., İşletme Müdürü A.A.P., Muhasebeci S.A, tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. ve 2 kiş daha gözaltına alındı.

1 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden birinin kimliği belli oldu. İşçilerden Kadir Orhanoğlu'nun cenazesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna getirildi.

2 çocuk babası olan Kadir Orhanoğlu, ailesinin en büyük çocuğuydu. Orhanoğlu'nun acı haberi alan yakınları hastane bahçesine geldi.

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3 BAŞMÜFETTİŞ VE 2 İŞ MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gayrettepe'de meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 Başmüfettiş ve 2 İş Müfettişi görevlendirilmiştir. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

GECE KULÜBÜNÜ ALEVLERİN SARDIĞI İLK ANLAR

16 katlı binayı alevlerin sardığı ilk anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.