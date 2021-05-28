Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Tanker son anda durduruldu, trafik askıya alındı

İstanbul Boğazı’ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı. Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. RAVA isimli tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi. Olay nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

"BOĞAZ TRAFİĞİ 22.00 SIRALARINDA OPERASYON BİTİMİNDE TRAFİĞE AÇILACAK"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Arızalanan tanker, kurtarma römorkörleriyle Yeşilköy C demir bölgesine çekilmektedir." denildi.

Herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı, çevre kirliliğinin yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, "Olay sonrasında askıya alınan İstanbul Boğazı trafiği, tahmini olarak saat 22.00 sıralarında operasyon bitiminde trafiğe açılacaktır." ifadesine yer verildi.

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