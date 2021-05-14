Son dakika haberi: İsrail'in skandal hamlesi sonrası Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in saldırılarının derhal son bulması gerektiğini belirten Altun'un açıklamaları şöyle;

İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze’ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.

Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız.

Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.

İBRAHİM KALIN'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operasyon sonrası şu mesajı yayımladı:

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail’in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye

Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.

İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.



İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze’ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 13, 2021

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