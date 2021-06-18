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Gündem
DHA
Haber Giriş: 18.06.2021 - 00:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

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Son dakika haberi: İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin yüzde 23'lük su zammı teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu bugün Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, İBB Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Kurul'da, İSKİ'nin 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi görüşüldü. İSKİ su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış teklif edildi. Mecliste yaşanan tartışmalarda, CHP'li üyeler enflasyon ile birlikte girdi fiyatlarındaki artışı öne sürerek zam talebinde bulunduklarını ifade etti. AK Partili üyeler ise gecen ay yapılan zam teklifini Kasım ayında görüşülme kararı alındığı için teklifi iade edeceklerini belirtti.

Son dakika haberi: İSKİnin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin, mecliste yaptığı 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğuyla reddedildi.

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