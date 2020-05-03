Son dakika haberi: İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun (52) durumu ağırlaştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Döngeloğlu, Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bir süre önce koronavirüs olabileceği şüphesiyle Başakşehir Hastanesi’ne başvurmuş ve yapılan test sonucu pozitif çıkmıştı. Bir süre tedavi gören Döngeloğlu’nun bugün durumu ağırlaştı. Başakşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Döngeloğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Döngeloğlu’nun vefat haberini alan sevenleri hastanenin önüne gelirken, cenazesi Başakşehir Devlet Hastanesi’nden defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

MİLLETVEKİLLERİ VE VALİ YALNIZ BIRAKMADI

Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye sınırlı sayıda kişinin katılımına izin verilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Ataş, Mücahit Arslan, Eyüp Özsoy ve Ahmet Hamdi Çamlı ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı. Cenazeye katılanların sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri ve maske kullandıkları görülürken, defnedecek kişilerin koruyucu tulum giydikleri görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖMER DÖNGELOĞLU'NUN AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan da bir açıklama yaparak 'Bir süredir Koronavirüs tedavisi gören, ömrünü İslam’ı öğretmeye, anlatmaya adamış ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.



BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ömer Döngeloğlu'nun vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Albayrak "İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. İlim ve irfan sahibi bir din adamı, imanlı ve ahlâklı bir insandı. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.





İBRAHİM KALIN: AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’da Döngeloğlu’nun ölümü ile ilgili bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:



Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah’tan rahmet, keder -dîde ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Koronavrüsten vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI: ALLAH'TAN RAHMET, YAKINLARINA SABIR DİLİYORUM



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vefat eden yazar Ömer Döngeloğlu'na rahmet diledi. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Diyanet Vakfı gönüllüsü, ilahiyat fakültesinden öğrencim Ömer Döngeloğlu hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli hocamıza ve koronavirüsten vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."



ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

1968'de Tokat Zile'de dünyaya gelen Ömer Döngeloğlu, ilkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olarak 1986-1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta imam-hatiplik yaptı.

Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışan Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine araştırma, inceleme, okuma ve gezi yazıları ile biliniyordu. Döngeloğlu, aynı zamanda ramazan aylarında televizyon programları hazırlayıp sunmuştu.