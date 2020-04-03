Son dakika haberi: İl il corona virüslü vaka ve ölüm sayısı! Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklamalar...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi.

İŞTE BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI



Koronavirüsle mücadelemizde bilinç biraz daha gelişti. Coronanın ne kadar kısa sürede yayıldığını önceki konuşmamızda anlatmıştım. Sağlıklı görünen bir kişi en az 30 kişiye bulaştırmıştı. Bu kişiye virüs taşıyan diyelim. Virüsü en başta taşıdığını kendisi de bilmiyordu. Yanındaki ailesine bulaştırdı. Gittiği hastanedeki muhasebeciye bulaştırdı. Odasındaki temizlik görevlisine bulaştırdı. Temizlik görevlisi ve muhasebeci hayatını kaybetti. İş yerindeki arkadaşına bulaştırdı. O da ailesindeki 5 kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.



Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan öncede işlerini sürdürüyorlardı. Arkadaşlarıyla buluşuyor kalabalık ortamlara giriyorlardı. Tespit edilmemiş başka hastalar gerçeğini ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz.



Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim Kurulu salgının riskle hissedildiği yerlerde daha sıkı önlemler alınması gerektiği kararını aldı. Sayın Cumhurbaşkanmıza bu kararları ilettik.





' 24 SAATTE 69 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'

Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını engellemektir. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Virüse bu gücü tanımayalım. Kendimizi izole edelim. Yuvamız en büyük gücümüzdür.

Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 2786 pozitif vaka daha tespit edildi. 20 bin 921 toplam vaka. 69 hastamızı kaybettik.

Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkellerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şuan 25 ilde can kaybımız olmadı. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul.



60 yaş üstünün çok kritik olduğu, yoğun bakımda yatan hastaların %64'ünü oluşturuyor. Hayatını kaybedenlerin %80'i 60 yaş üstü oluşturuyor.



Yoğun bakımdaki hastalarımızın %74.4'ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım hastaları geliyor. KOAH hastalarımızın 55-90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Hastaların özellikle yaş farkı göstermeden vefat edenlerin olduğunu görüyoruz.





İLLERE GÖRE CORONA VİRÜS VAKALARI!

Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkellerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şuan 25 ilde can kaybımız olmadı. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul.