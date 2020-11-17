Son dakika haberi: İki sağlık çalışanı daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre; Türk Tabipleri Birliği (TTB), Giresun ve Isparta'da iki sağlık çalışanının koronavirüs (corona virüs) nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Giresun’da özel bir diyaliz merkezinde çalışan Dr. Mücahit Çelik ve Isparta Yalvaç 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda şoför olarak görev yapan Mesut Arı’nın COVID-19 nedeniyle hayatlarını kaybettiğini duyurarak başsağlığı diledi.
#ölüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) November 17, 2020
Isparta Yalvaç 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda şoför olarak görev yapan Mesut ARI'yı
COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.#Yönetemiyorsunuz pic.twitter.com/4rz4Km6zEF
#ölüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) November 17, 2020
Giresun'da özel bir diyaliz merkezinde çalışan Dr. Mücahit ÇELİK'i
COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.#Yönetemiyorsunuz pic.twitter.com/2yPjtYVZeK
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