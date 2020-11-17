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Haber Giriş: 17.11.2020 - 21:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İki sağlık çalışanı daha koronavirüsten hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: İki sağlık çalışanı daha koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberine göre; Türk Tabipleri Birliği (TTB), Giresun ve Isparta'da iki sağlık çalışanının koronavirüs (corona virüs) nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Giresun’da özel bir diyaliz merkezinde çalışan Dr. Mücahit Çelik ve Isparta Yalvaç 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda şoför olarak görev yapan Mesut Arı’nın COVID-19 nedeniyle hayatlarını kaybettiğini duyurarak başsağlığı diledi.

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