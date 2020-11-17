Son dakika haberi: İki sağlık çalışanı daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Giresun’da özel bir diyaliz merkezinde çalışan Dr. Mücahit Çelik ve Isparta Yalvaç 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda şoför olarak görev yapan Mesut Arı’nın COVID-19 nedeniyle hayatlarını kaybettiğini duyurarak başsağlığı diledi.

#ölüyoruz

Isparta Yalvaç 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda şoför olarak görev yapan Mesut ARI'yı

COVID-19 nedeniyle kaybettik.

Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.#Yönetemiyorsunuz pic.twitter.com/4rz4Km6zEF — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) November 17, 2020