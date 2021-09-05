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Haber Giriş: 05.09.2021 - 18:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İki ayrı nokta, 5 hedef... Etkisiz hale getirildiler

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Son dakika haberi: İki ayrı nokta, 5 hedef... Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı teröristin obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığında tespit edilen 2 PKK'lı teröristin de hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Twitter'dan o anların görüntülerini paylaşan MSB'nin açıklaması şu şekilde;

Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hâle getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

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