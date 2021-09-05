Son dakika haberi: İki ayrı nokta, 5 hedef... Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı teröristin obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığında tespit edilen 2 PKK'lı teröristin de hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Twitter'dan o anların görüntülerini paylaşan MSB'nin açıklaması şu şekilde;
Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hâle getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 5, 2021
Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hâle getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK’lı terörist de hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/1lmvjsQmxk