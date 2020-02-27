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Haber Giriş: 27.02.2020 - 00:26,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İdlib'de alçak saldırı: 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

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Son dakika haberi: İdlib'de alçak saldırı: 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
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MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib'deki hava saldırısında 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı." ifadelerini kullandı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

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