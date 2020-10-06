Son dakika haberi: İçişleri duyurdu! Sayı 173'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 terörist, Şırnakta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irakta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocaktan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 173e yükseldi" dendi.