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DHA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 18:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri duyurdu! Sayı 173'e yükseldi

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Son dakika haberi: İçişleri duyurdu! Sayı 173'e yükseldi
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 terörist, Şırnakta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irakta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocaktan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 173e yükseldi" dendi.

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